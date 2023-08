Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Harghita! O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite intr-un accident produs de un șofer bautO persoana a murit, iar alte doua au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme produs duminica dupa-amiaza pe DN 13A, in județul Harghita, anunța Mediafax.…

- Un accident rutier grav a avut loc astazi, 13 august, la intrarea in localitatea Vlahita, implicand doua masini si soldandu se cu o persoana decedata si doua victime.Echipajele de interventie din cadrul Detasamentului de Pompieri Odorheiu Secuiesc au fost mobilizate imediat, pentru a acorda asistenta…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit, in urma cu puțin timp, cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de prima intervenție și comanda, și doua ambulanțe SMURD, dintre care una cu medic, la un accident rutier produs in localitatea mureșeana Ilieni. In…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit vineri, 11 august, cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de prima intervenție și comanda și doua ambulanțe SMURD, dintre care una cu medic, la un accident rutier produs in localitatea Ilieni, comuna…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au intervenit duminica, 25 iunie, cu o autospeciala de apa și spuma și o autospeciala de descarcerare la un accident rutier produs intre doua autoturisme in municipiul Sighișoara, pe strada Mihai Viteazul. "In accident sunt implicate trei persoane,…

- Sase persoane, intre care si un copil, au fost ranite in accidentul rutier produs, duminica, pe drumul national DN15, in localitatea Pangarati, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.In accident au fost implicate trei autoturisme in care se aflau opt persoane. CITESTE SI…

- Trei persoane au decedat, iar alte doua au fost grav ranite in urma unui accident produs astazi in județul Sibiu, in care au fost implicate doua mașini, informeaza un comunicat al Poliției Județene Sibiu. Potrivit sursei citate, coliziunea dintre cele doua vehicule a avut loc din cauza neacordarii de…

- Update 10,30: Circulația feroviara a fost reluata! Un accident feroviar s-a produs in aceasta dimineața in localitatea Racu. ISU Harghita anunța ca in accident au fost implicate trenul Regio 4501, care circula pe ruta Brașov- Gheorgheni, și un autoturism. Pompierii militari din cadrul Detașamentului…