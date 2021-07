Stiri pe aceeasi tema

- Un pieton care incerca sa traverseze strada prin loc nepermis a fost lovit violent de o mașina la Vatra Dornei, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. ”Este inconștient. A fost preluat de ambulanța SAJ și transportat la spital. Avea un traumatism cranio facial”, a explicat Galeata.…

- Azi noapte s-a produs un accident rutier in comuna Magureni, unde un autoturism in care se aflau 3 persoane s-a rasturnat pe plafon. Doua tinere au fost transportate de urgenta la spital. "In acesta dimineața , in jurul orei 00:15, am asigurat masurile specifice la un accident rutier produs…

- O mașina a ieșit de pe carosabil la Siret și a plonjat direct in boscheți. ”In autoturism se aflau doua persoane conștiente și cooperante. O persoana a fost incarcerata. La spital a ajuns doar persoana care a fost incarcerata. Cea de-a doua a refuzat”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava,…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara pe raza localitații Stroiești in care au fost implicate doua mașini. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a relatat ca mașina de culoare argintie a intrat in mașina roșie care era parcata in urma impactului rezultand trei raniți,…

- Doua mașini au fost implicate in aceasta seara intr-un accident produs pe strada 1 Mai din municipiul Radauți, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Doua persoane au primit ingrijiri medicale iar una a fost transportata la spital fiind in stare mai grava. Intervin pompierii militari,…

- In aceasta diminața, cinci persoane au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara parții carosabile, in localitatea Balcești. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Valcea, membrii echipajelor SMURD din cadrul ISU Valcea și SAJ Valcea au fost solicitați…

- Tragedia s-a produs in dupa-amiaza zilei de marți, 20 aprilie, in orașul Siret, județul Suceava, relateaza publicația locala Monitorul de Suceava. Potrivit sursei citate, minorul a fost lovit de o mașina condusa de o tanara in varsta de 22 de ani, din comuna Dersca, județul Botoșani, in timp a traversat…

