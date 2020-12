Stiri pe aceeasi tema

- O pereche de pantofi sport unica conceputa de adidas si de fabricantul german de portelan Meissen ar putea deveni prima care sa fie vanduta cu un milion de dolari la o licitatie organizata de casa Sotheby's, estimeaza aceasta din urma, informeaza AFP.

- O pereche de pantofi sport unica conceputa de adidas si de fabricantul german de portelan Meissen ar putea deveni prima care sa fie vanduta cu un milion de dolari la o licitatie organizata de casa Sotheby's, estimeaza aceasta din urma, informeaza AFP, potrivit news.ro. De cativa ani, casele…

- O pereche de pantofi sport unica conceputa de adidas si de fabricantul german de portelan Meissen ar putea deveni prima care sa fie vanduta cu un milion de dolari la o licitatie organizata de casa Sotheby's, estimeaza aceasta din urma, informeaza AFP, potrivit news.ro. De cativa ani, casele…

- O nestemata roz "de exceptie", care provine din cel mai mare diamant brut roz descoperit vreodata in Rusia, a fost vanduta la licitatie la Geneva, miercuri seara, pentru suma de 26,6 milioane de dolari de casa Sotheby's, informeaza AFP. Denumita "Le Spectre de la Rose", dupa celebra creatie a baletului…

- Un diamant violet-roz extrem de rar din clasa "vivid" (cu cel mai mare grad de stralucire, n.r.), descoperit intr-o mina din Rusia, ar putea fi vandut cu 38 de milioane de dolari la o licitatie ce va fi organizata pe 11 noiembrie la Geneva, au anuntat luni reprezentantii casei Sotheby's, citati…

- Un tablou semnat de maestrul italian al Renasterii Sandro Botticelli va fi pus in vanzare in luna ianuarie la New York de casa de licitatii Sotheby's, ai carei reprezentanti au estimat ca aceasta opera de arta ar putea fi vanduta cu peste 80 de milioane de dolari, informeaza AFP.

- Coroana din plastic purtata de rapperul Notorious B.I.G. la ultima sedinta foto, cu trei zile inainte de moarte, a fost vanduta pentru aproximativ 600.000 de dolari in prima licitatie hip-hop a Sotheby’s, potrivit news.ro.Coroana purtata de Notorious B.I.G. in 1997, semnata de rapper, a fost scoasa…

- Reprezentantii casei Sotheby's au anuntat joi ca diamantul de 102,3 carate, inclus in categoria de stralucire "flawless white sparkler", ocupa locul al doilea in topul celor mai mari diamante ovale de acest tip care au fost propuse vreodata la o licitatie. Cel mai mare dintre ele, un diamant de 118,2…