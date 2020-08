Stiri pe aceeasi tema

- O pereche de ochelari care a apartinut eroului independentei indiene Mahatma Ghandi si care i-a fost oferita drept "multumire pentru o buna actiune" a fost vanduta pentru 260.000 de lire sterline (in jur de 280.000 de euro), a anuntat casa de licitatii East Bristol, potrivit news.ro."I-am gasit acum…

- Acesti pantofi, cu rosu si alb, cu semnul firmei Nike, faimos model pentru Air Jordan 1 Chicago, au fost purtati in timpul unei partide amicale disputate pe 25 august 1985 la Trieste, in Italia. Aflat in turneu de promovare pentru Nike, Michael Jordan a reimbarcat maioul Stefanel Trieste, una dintre…

- Versiunea finala dactilografiata a romanului "Breakfast at Tiffany's" (1958), care include adnotari ale scriitorului Truman Capote, a fost vanduta cu 377.000 de lire sterline (417.177 de euro) la o licitatie organizata de casa Sotheby's la Londra, relateaza EFE. Pe langa corecturile…