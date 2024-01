Stiri pe aceeasi tema

- La cateva zile dupa ce femeie in varsta de 88 de ani a murit in Italia dupa ce a primit o factura de 15.000 de euro, care s-a dovedit a fi greșita, o alta a primit o factura de apa de 62.000 de euro.

- La cateva zile dupa ce femeie in varsta de 88 de ani a murit in Italia dupa ce a primit o factura de 15.000 de euro, care s-a dovedit a fi greșita, o alta a primit o factura de apa de 62.000 de euro, informeaza Mediafax.Caz similar cu cel petrecut in urma cu cateva zile la Camporosso, Imperia, dar…

- Salvamont Romania anunta sambata ca, in ultimele 24 de ore, au fost salvate 60 de persoane, din care 20 au fost predate serviciilor de Ambulanta si SMURD pentru a fi transportate la spital."Din nou, o zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara, solicitati sa intervina la un numar ingrijorator…

- Sfarșit tragic pentru o batrana in varsta de 88 de ani. Potrivit informațiilor, femeia s-a stins din viața dupa ce a primit o factura la apa in valoare de 15.000 de euro. Prețul nu era insa cel real, compania de apa trimisese un consum greșit.

- O varstnica din Camporosso, o comuna din regiunea italiana Liguria, a murit dupa ce a primit o factura la apa de 15.000 de euro.Batranei i s-a facut rau la cateva momente dupa ce nora sa i-a citit detaliile facturii pentru perioada august-octombrie la apa, conform Mediafax. Femeia in varsta…

- O femeie din Italia s-a trezit cu o factura uriașa la apa, din cauza careia a ajuns direct la spital. Caterina Giovinazzo, o pensionara in virsta de 88 de ani din Camporosso (Liguria), a fost internata dupa ce a suferit un teribil atac de panica la primirea unei facturi de apa de 15.339 de euro. Factura…

- O crima a șocat Italia! Un roman a omorat un alt roman, iar mai apo l-a ”plimbat” pe scuter prin zona in care s-a produs tragedia. In cele din urma, l-a abandonat pe un camp. Trupul neinsuflețit a fost gasit de polițiști, iar acesta și-a primit sentința finala.

- Ne așteapta o iarna grea din punct de vedere financiar. Facturile ar putea sa creasca, și asta in condițiile in care romanii abia mai fac fața valului de scumpiri. De exemplu, pentru o garsoniera unde consumul este de 0,51 gigacalorie in medie, factura va ajunge la aproape 200 de lei. In cazul unui…