- La finele saptamanii trecute, s-a desfașurat proba scrisa din cadrul celei de-a doua sesiuni din acest an școlar a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat din județ. Potrivit datelor furnizate de catre ISJ Maramureș,…

- La finalul saptamanii trecute a avut loc proba scrisa a concursului pentru ocuparea posturilor de conducere din unitațile de invațamant. 60 de candidați s-au inscris, la concurs, insa opt dintre aceștia au fost absenți. Alți 17 candidați care au susținut proba scrisa au fost declarați respinși,…

- Inspectoratul Școlar Bistrița-Nasaud a transmis rezultatele probei scrise in concursul de directori / directori adjuncți. Aproape un sfert dintre candidați au fost respinși la proba scrisa. Astazi s-a desfașurat proba scrisa a concursului pentru ocuparea funcției de director / director adjunct, sesiunea…

- Cadrele didactice care s-au inscris la cea de a doua sesiune a concursului național pentru ocuparea unei funcții de director și director adjunct din școli și gradinițe au susținut azi proba scrisa. In Dolj, au fost scoase la concurs 58 de funcții pentru care s-au inscris 106 candidați. Doi dintre candidații…

- Zeci de candidați inscriși la cea de a doua sesiune a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școlile și gradinițele din județul Dolj au fost declarați respinși dupa evaluarea dosarelor. Potrivit conducerii ISJ Dolj, una din cauze ar fi ca nu au depus documentele prevazute…

- 70 de posturi de director și 47 de posturi de director adjunct, ramase vacante dupa prima sesiune, sunt scoase la concursa in perioada urmatoare, la unitațile școlare preuniversitare din județul Brașov. Lista completa a acestora a fost publicata pe site-ul de web al Inspectoratului Școlar Județean Brașov…

- Ministerul Educatiei a modificat metodologia pentru desfasurarea concursului in vederea ocuparii functiilor de director care au ramas vacante dupa concursul de anul trecut. Una dintre modificari prevede ca de aceasta data candidatii vor putea opta pentru maximum trei functii vacante. In sesiunea anterioara…

- In aceasta saptamana, ISJ Dolj va valida rezultatele concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școli și gradinițe. Astazi, candidații care au fost declarați promovați trebuie sa opteze, in scris, la ce unitate vor sa fie manageri in urmatorii patru ani. De asemenea,…