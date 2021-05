Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a facut, recent, un apel catre persoanele fizice care au obținut venituri in anul 2020, sa completeze și sa depuna formularul 230 pentru direcționarea a 3,5% din impozitul annual, pentru susținerea entitaților non-profit și a unitaților de cult, precum…

- Programul „Rabla pentru electrocasnice” – sesiunea 2021 va debuta vineri, incepand de la ora 10:00, cu perioada de inscriere a persoanelor fizice, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat transmis, joi, AGERPRES. La sesiunea din acest an, modalitatea de accesare a programului…

- In timp ce, la Bucuresti, Adunarea Deputatilor proclama la 1/13 mai 1866, cu 109 voturi din 115, hotararea ei nestramutata de a mentine “o Romanie una si nedespartita”, iar pe printul Carol ca “principe ereditar al Romaniei”, acesta se afla pe drum spre Romania, unde a sosit la 8/20 mai. Calatoria pe…

- La 9 mai este sarbatorita in Romania Ziua tatalui, fiind marcata, conform legii, in cea de-a doua duminica a lunii mai. Pentru marcarea acestei zile, initiativa a apartinut Aliantei Antidiscriminare a Tuturor Taticilor (TATA) si unui grup de sapte parlamentari romani, „preocupati de sustinerea familiei,…

- Distinsul prieten si colaborator al nostru, al romanilor din judetele Covasna si Harghita, dr. Liviu Boar, implineste, la 5 aprilie a. c., frumoasa si rotunda varsta de 70 de ani, fapt pentru care ii uram, de la bun inceput, un sincer La multi ani! Doctor in istorie, obtinut la Universitatea „Babes…

- Vodafone anunța, in premiera in Romania, un proiect de padure inteligenta, conectata la rețeaua Supernet. Padurea, situata in județul Covasna, a fost dotata cu un sistem de monitorizare și semnalizare in timp real a sunetelor specifice exploatarilor forestiere, ceea ce ajuta la combaterea defrișarilor…

- Incepand de astazi, 23 martie, mai multe taxe locale vor putea fi platite și la Compartimentul Relatii cu Publicul, Informatii, Registratura al Primariei Sfantu Gheorghe. Astfel persoanele fizice sau juridice nu vor fi nevoite sa mai mearga la sediul Direcției Finanțelor Publice Municipale pentru a…

- Astazi, 18 martie 2021, CCC Romania va deschide un nou magazin CCC in Sfantu Gheorghe, in centrul comercial Sepsi Value Centre, acesta fiind primul magazin CCC din oraș și al 77-lea din intreaga rețea naționala. „Sepsi Value Centre va fi un punct de atracție in regiune, beneficiind de acces ușor, la…