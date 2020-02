Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie ”Victor Babes” din Timisoara a luat unele decizii in contextul imbolnavirilor cu coronavirus. Astfel, cursurile cu predare in limbile engleza si franceza se vor suspenda 14 zile potrivit news.ro.”Avand in vedere contextul epidemiologic actual,…

- Joi, 20 februarie, la Universitatea de Medicina și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara, s-au desfașurat alegerile pentru desemnarea urmașului... The post Octavian Cretu este noul rector al UMF Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Profesorul dr. Marius Craina a fost ales, joi, presedinte al Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara. The post Marius Craina este noul presedinte al Senatului UMF Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Ziarul Unirea FOTO| Medic internist nou la Spitalul din Campeni: Dr. Lucian Goia, un om de-al locului Spitalului orașenesc Campeni are un medic nou, pe specialitatea interne care s-a alaturat echipei de specialiști. Dr. Lucian Goia, medic specialist Interne, a absolvit Universitatea de Medicina si Farmacie…

- In holul de la intrarea in Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara se afla o fotografie, un buchet de flori, candele și... The post Omagiu pentru o absolventa a Medicinei din Timisoara. Se afla in avionul ucrainean doborat in Iran appeared first on Renasterea banateana .

- Un celebru medic timisorean si-a anuntat candidatura la functia de rector al Universitatii de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara. Este vorba despre... The post Candidatura-bomba la sefia Medicinei timisorene! Proiect de 100 de milioane de euro, fonduri europene appeared first on Renasterea…

- Zilele Universitații de Medicina și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara au marcat 75 de ani de la inființarea instituției de invațamant superior. Sesiunea științifica a Școlilor Doctorale ale UMFT și a Academiei de Științe Medicale, coordonata de prof. univ. dr. Ioan Sporea, dar și inaugurarea oficiala…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi a stabilit ultimele detalii cu privire la desfasurarea concursului de intrare in rezidentiat pe post si pe loc, de duminica, 8 decembrie. La concursul care se desfasoara simultan pe centre universitare, Iasi, Bucuresti, Cluj, Craiova,…