O parlamentară din Brazilia a fost pusă sub acuzare pentru ordonarea asasinării soțului ei Parlamentara braziliana Flordelis de Souza a fost acuzata de ordonarea executarii soțului ei, pastorul Anderson do Carmo, care a fost împușcat de peste 30 de ori la locuința cuplului în iulie 2019, potrivit unui comunicat remis luni de poliția din Brazilia și citat de Reuters.



Poliția statului Rio de Janeiro a anunțat ca 11 persoane au fost puse sub acuzare în legatura cu crima, noua arestari fiind efectuate luni, polițiștii efectuând percheziții la 14 adrese din Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo și Brasília, unde femeia are un apartament.



Poliția…

Sursa articol: hotnews.ro

