O părere rapidă, de uichend: dipotatei îi stă mai bine tunsă au ba? Auzim ca dupa pulsuletul de ieri, cand va povesteam cum apropiatii madamei dipotat Cozet se aduna la un restaurant de vinaturi si branzeturi de pe Lapusneanu ca sa puna seara tara la cale, ei bine, dupa ce am scris asta unii s-au cam suparat. Iata asadar, stimati telespectatori, ca sa nu fie cu suparare, azi o consemnam aicea pe raboj pe cealalta madama din partid, care nu vine la acele suete, fiind din tabara opusa. Ca urmare, pentru ca stim deja ca la futbol si politichie ne pricepem cu totii, ca doar de-aia suntem romanasi verzi, musai asadar sa ne dati pe astazi o parere de specialisti cu… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iata una mai vesela pe azi, stimati telespectatori, ca sa ne mai treaca amaraciunea asta provocata de Putinica si gheneralii lui yesman-i fara nimica-n pantaloni ca sa-si infrunte seful cand o ia pe aratura. Asadar, pentru ca tot a lansat azi madam Cozet marea campanie de strangere de semnaturi pentru…

- Intr-o confruntare din Liga Naționala la baschet feminin, Olimpia CSU Brașov s-a deplasat, in aceasta dimineața, pe terenul formației Rapid București. Brașovencele antrenate de Dan Calancea și Nenad Marinkovic au avut o evoluție foarte buna și s-au impus fara emoții, cu 94 – 62, pe sferturi 36 – 13,…

- Eheheei, voi stiati, dragilor, de-un par egzamplu, ca in randurile liberale de la Iasi ar mai exista un pol de putere, in afara de cele doua arhicunoscute: cel din jurul sefului oficial Alex Muraru pe filiera Iohannista, si cel din jurul lui Paralexe de la Cejau, pol cu un picior deja in afara partidului…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca numarul de peste 18.000 de noi imbolnaviri raportat sambata pentru ultimele 24 de ore este unul mare, chiar daca datele arata o „scadere rapida” a imbolnavirilor. Rafila pledeaza din nou pentru vaccinare, in special in cazul categoriilor vulnerabile.…

- Nu stim daca ati fost au ba pe faza ieri la primele ore ale diminetii, stimati telespectatori, dar premarele nostru cu un picior deja spre pensionare anticipata a decis sa iasa din silenzio stampa, tacere pe care si-a impus-o de la finalul saptamanii trecute, dupa scoaterea pe tusa de catre DNA, iesind…

- „O versiune cu 50% mai infectioasa produce de 11 ori mai multe decese decat una cu 50% mai letala”, afirma medicul, precizand ca, in Romania, fiecare val care teoretic a terminat pandemia a fost urmat practic de un val si mai periculos.„De ce trebuie sa fim extrem de prudenti in a considera o versiune…

- Șase milioane și jumatate de testele pentru saliva au fost distribuite școlilor la finalul saptamanii trecute, iar luni dimineața incepe toata aceasta procedura de testare. Primele teste de saliva au ajuns deja in școli și la parinți, iar elevii și preșcolarii vor face in aceasta dimineața primele teste…

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma avertizeaza duminica, intr-o postare pe Facebook, ca tulpina Omicron, confirmata in sase tari europene, va ajunge cel tarziu in ianuarie si in Romania."Varianta B.1.1.529 (clada 21K sau Omicron) a speriat comunitatea medicala mai tare decat Delta la aparitia sa.…