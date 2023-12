O pacientă în stop cardiorespirator a murit într-un lift blocat, de la Spitalul Județean Slatina O femeie de 81 de ai a murit blocata in liftul Spitalului Județean Slatina. Poliția a deschis o ancheta in acest caz. Femeia a murit sambata, dar cazul a ajuns in atenția poliției abia luni. „La data de 18 decembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin adresa, de catre Spitalul Județean de Urgența Slatina cu privire la faptul ca, la data de 16 decembrie, in jurul orei 08:05, o femeie de 81 de ani, din județul Olt, care se afla internata la unitatea spitaliceasca, ar fi decedat intr-unul din lifturile spitalului, care s-ar fi blocat. In cauza, se efectueaza cercetari pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiica femeii care a decedat sambata dimineața, 16 decembrie, in liftul Spitalului Județean de Urgența Slatina, in timp ce se incerca transferul pe Terapie Intensiva, s-a aratat scandalizata de reacția prefectul județului Olt, Mario de Mezzo. Femeia, asistenta pe Secția de Neurologie a Spitalului Slatina,…

- Politistii din Olt au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 81 de ani, internata in Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, a murit intr-unul dintre lifturile spitalului, care s-a blocat. Conform prefectului judetului Olt, Mario De Mezzi, femeia era mama unei asistente si era transferata de la etajul…

- O pacienta de 81 de ani care se afla internata la Spitalul Județean de Urgența Slatina a decedat, sambata, dupa ce a ramas blocata intr-unul dintre lifturile unitații sanitare. Pacienta urma sa ajunga pe sectia de Terapie Intensiva, informeaza Olt Alert. Conducerea spitalului a sesizat Politia astazi,…

- O pacienta in varsta de 81 ani, internata in secția Neurologie a Spitalului Județean de Urgența Slatina, a intrat in stop cardio-respirator in timp ce se afla in lift, alaturi de un medic, o asistenta și doua infirmiere. Liftul s-a blocat intre etaje. IPJ Olt cerceteaza cazul

- Internata in Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, femeia intrase in stop cardiorespirator. A murit intr-unul dintre lifturile unitații spitalicești, in timp ce era transferata la terapie intensiva. Liftul s-a blocat. Acum se fac investigatii pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Ancheta…

- O femeie de 81 de ani a murit in liftul Spitalului Județean Slatina, care s-ar fi blocat. Poliția face cercetari. IPJ Olt anunța ca a fost sesizat luni, „prin adresa”, de catre Spitalul Județean de Urgența Slatina cu privire la faptul ca, sambata, in jurul orei 8.05, o femeie de 81 de ani, din județul…

- Un nou spital din Romania intra in atentie, dupa ce un pacient a murit cu zile acolo. Este scandal la Spitalul Județean Slatina, dupa ce o femeie a decedat intr-un lift care s-a blocat! Pacienta, mama unei asistente, trebuia mutata la Terapie Intensiva pentru a fi intubata. Liftul a ramas insa blocat…

- Doctorița care a fost de garda la Maternitatea din Botoșani in noaptea in care a murit Alexandra Ivanov a fost concediata la patru luni de la tragedie. Cazul Alexandrei Ivanov a starnit revolta publica in luna august. Pacienta de 25 de ani, gravida in luna a treia, a agonizat șapte ore fara sa fie ingriita…