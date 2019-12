Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Mircea Beuran susține ca nu a fost de la bun început în echipa care a intrat în operație cu pacienta care a fost arsa în timpul procedurii de la Spitalul Floreasca, el fiind în drum spre spital când s-a întâmplat incidentul. „M-a…

- Ministerul Sanatații face noi precizari in cazul pacientei care a fost arsa in timpul unei operații la Spitalul Floreasca, Victor Costache afirmand ca este „surprinzatoare atitudinea unor chirurgi implicați in acest incident, care refuza sa coopereze cu echipele de control”. El precizeaza ca a dispus…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan declara ca vineri au fost deja facute primele verificari in cazul pacientei arse in timpul unei operatii la Spitalul Floreasca, iar saptamana viitoare va fi trimis la spital Corpul de control al ministrului Sanatatii. Desi medicul Mircea Beuran…

- Poliția Capitalei a anunțat ca Serviciul Investigatii Criminale a inceput verificari referitoare la cazul pacientei incendiate pe masa de operatie la Spitalul Floreasca.Poliția a precizat ca este vorba de o autosesizare intrucat, pana acum, nu a fost depusa vreo plangere penala pe aceasta tema."Avand…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a afirmat, intr-un comunicat de presa emis de minister, ca exista riscul mușamalizarii cazului femeii care a luat foc pe masa de operație la Spitalul Floreasca și a acuzat chirurgii implicați ca refuza sa coopereze cu echipa de control venita de la Ministerul Sanatații.Potrivit…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a precizat ca vineri seara a aflat de femeia arsa de la Spitalul Floreasca și, imediat, a cerut control deoarece exista pericolul mușamalizarii cazului. Costache spune ca este surprinzatoare atitudinea chirurgilor care refuza sa coopereze cu echipa de control.„Ministerul…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca o bolnava de cancer de 66 de ani se afla in stare critica dupa ce, in timpul unei operații coordonata de chirurgul Mircea Beuran, ar fi luat foc pe masa de operație. Ministrul Sanatații, Victor Costache, a confirmat incidentul…

- Prezentarea publica de catre deputatul Emanuel Ungureanu a celor trei rapoarte facute de Corpul de Control al ministrului Sanatatii la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca (SCJU) a avut efecte: ministrul Sanatatii, Victor Costache, a numit trei noi membri ai Consiliului de Administratie al…