O oră jumătate pe zi A sta cu adevarat degeaba e atunci cand nu asculti nimic altceva cu atentie, cand nu te uiti la nimic in mod special, cand te misti fara a te solicita prea mult, ca atunci cand stai pe o banca in natura sau oriunde altundeva, sau cand te plimbi fara un scop, si atat, nimic mai mult. Si asta trebuie facut tot cel putin 30 de minute pe zi... Cum spuneam si alta data, varsta noastra reala, intrinseca e de cateva milioane de ani. Eu nu am patru zeci si ceva de ani, tu nu ai 20, iar el nu are 80, noi avem fiecare o varsta extrem de inaintata, numarul anilor efectiv s-a pierdut in negura vremii. Corpurile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cifrele au dincolo de fiecare simbol o insemnatate pe care știința numerologiei o identifica ca fiind extrem de relevanta in personalitatea fiecaruia. Cei nascuți in data de 17 au o serie de trasaturi total diferite fiind considerați invincibilii zodiacului. Afla ce semnificație are cifra 17 in numerologie.…

- Corpul de Control al ADI Deșeuri a sancționat un minor din Chiraleș cu 5.000 de lei, dupa ce a fost prins in timp ce arunca gunoaiele in natura. De asemenea, un alt barbat a fost amendat cu 10.000 de lei pentru o practica similara. ADI Deșeuri continua sa ii sancționeze pe cei care nu respecta natura…

- ANPC sancționeaza Blue Air cu peste 10 milioane de lei pentru cursele anulate din 15 iunie pana acum. Unde au ajuns banii calatorilor pacaliți, ”pe ce au fost cheltuiți și cum vor putea fi recuperați vreodata ramane o mare enigma”, spune Horia Constantinescu, președinte ANPC. The post Compania Blue…

- Sondajul realizat in perioada 22-28 septembrie, 47% dintre respondenti au declarat ca au simtit anxietate, teama sau spaima in urma anuntului presedintelui rus Vladimir Putin din 21 septembrie referitor la mobilizarea partiala, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Alti 13% au spus ca au simtit furie,…

- Poliția spaniola a anunțat joi ca l-a arestat pe șeful uneia dintre cele mai mari rețele de spalare de bani din Europa, care avea legaturi cu o banda de traficanți de droguri din Costa del Sol și care folosea ca acoperire vanzarea de vodca de lux catre restaurante, potrivit Reuters. Un purtator de cuvant…

- Pro League, forul care conduce fotbalul profesionist belgian, va reduce durata folosirii nocturnei la meciurile din primul si al doilea esalon, incepand din data de 16 septembrie, pentru a limita impactul crizei energetice, informeaza Belga. Astfel, din data de 16 septembrie, la partidele din Jupiler…

- Aquila, lider de piața in domeniul serviciilor integrate de distribuție și logistica, a inregistrat un profit net de 32 milioane de lei la 30 iunie 2022, in creștere cu 74% fața de rezultatul inregistrat in primul semestru al anului trecut. Achiziția companiei Trigor, din prima jumatate a anului 2021,…