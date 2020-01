Stiri pe aceeasi tema

- Startup-ul romanesc de cybersecurity TypingDNA a primit o investitie totala de 7 milioane de dolari intr-o noua runda de tip Serie A, condusa de Gradient Ventures, fondul de investitii specializat in AI (Inteligenta Artificiala) al lui Google. Au mai participat GapMinder Ventures si Techstars…

- Cel puțin 15 catastrofe naturale au fost provocate de modificarile climatice, in 2019. Milioane de oameni, stramutați și pagube de miliarde de dolari Cel putin 15 catastrofe naturale legate de modificarile climatice au provocat in 2019 distrugeri estimate la zeci de miliarde de dolari, potrivit unui…

- "Am luat decizia de a plati suma pentru care exista titlu executoriu in Romania. In mod evident, dupa ce Ministerul Finantelor va efectua plata, ne indreptam in toate zonele in care avem litigii si aici trebuie sa va spun ca exista decizia unei instante din SUA care stabileste un cuantum, iar, atunci…

- Banca Asiatica pentru Investitii in Infrastructura (AIIB), infiintata de China, a aprobat acordarea unui imprumut de 500 de milioane de dolari Rusiei, pentru imbunatatirea infrastructurii rutiere, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Este primul credit de care beneficiaza Rusia, dupa ani de discutii…

- ​VTEX, furnizor global al platformei unificate de comerț online cu operațiuni în 28 de țari, a atras o runda de investiții de 140 de milioane de dolari de la fondul SoftBank, din America Latina, în colaborare cu Gávea Investimentos și Constellation Asset Management.Citeste continuarea…

- Premierul votat de PSRM și PDM, Ion Chicu vrea bani rusești și îl invita pe Ludovic Orban în R. Moldova. Republica Moldova nu a semnat niciun acord cu Federația Rusa privind solicitarea unui credit în valoare de 500 de milioane de dolari. Asta a declarat premierul…

- Comertul romanesc va inregistra, in acest an, cel mai spectaculos Black Friday din istorie, cu peste 10 milioane de produse vandute in numai cateva zile si incasari de circa 300 de milioane de euro la nivelul lunii noiembrie, releva datele unei analize a companiei de consultanta Frames, realizata…

- Pe 2 octombrie, in timpul unei manevre ce a avut loc la o baza aeriana din Maryland, unul dintre motoare a fost lovit de o pasare, a declarat un purtator de cuvant al fortelor aeriene, Tim Boulay, potrivit Military.com. Desi a fost proiectat pentru a face fata unui atac nuclear, impactul cu pasarea…