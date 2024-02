O odisee muzicală – “Blue” – DOMINO “Blue”, cea mai noua lansare semnata DOMINO, este o piesa care te atinge in adancul sufletului, transportandu-te fara efort intr-o lume a minunilor și a introspecției. De la primele note care iți mangaie simțurile, ești purtat intr-o calatorie a descoperirii și dorinței. Pe masura ce muzica crește și scade precum valurile care se izbesc de țarm, nu poți sa nu simți un sentiment de anticipație și emoție. Indiferent daca te plimbi prin strazile labirintice ale unui oraș nou, simțind caldura soarelui pe pielea ta, pe plaja sau privești in ochii unei persoane noi, “Blue” te invaluie intr-un univers… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

