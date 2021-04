Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de protestatari s au adunat sambata dupa amiaza in Piata Universitatii si tot atatia in Piata Victoriei, pentru a manifesta fata de restrictiile impuse de Guvern, potrivit Romania TV.Doua proteste simultane sunt in desfasurare in Bucuresti, unul in Piata Victoriei, celalalt in Piata…

- A inceput protestul din Piața Univesitații din București. Circa 100 de membri AUR, in frunte cu George Simion, liderul formațiunii s-au strans in Piața Universitații. Cinci autocare cu oameni de la Bacau, Iași și Brașov au ajuns in Capitala. Oamenii au ieșit in strada sa ceara renunțarea la restricțiile…

- Capitala a fost din nou scena protestelor organizate impotriva restricțiilor anti Covid. Zeci de persoane au manifestat sambata in mai multe zone din București. Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat sambata atat in Piața Victoriei, cat și la Universitate, pentru a protesta impotriva masurilor de combatere…

- La ora 23:13:09 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 140km. Inițial, masuratorile au indicat o magnitudine de 4. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67km E de Brasov, 82km NE de Ploiesti, 111km S de…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, este semnalata ceața densa, care reduce vizibilitatea pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe DN 7 Pitești – Ramnicu Valcea - Sibiu. Este semnalata ceața cu vizibilitate redusa sub 150 metri pe Autostrada…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 pe scara Richter s-a produs miercuri seara in Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 21.32.53, ora Romaniei. Seismuls-a produs la adancimea de 123 de kilometri.…

- Un numar de 3.174 cazuri noi de coronavirus au fost inregistrate miercuri in Romania, iar 77 de romani au murit din cauza SARS-CoV-2. La ATI este depașit iar pragul de 1.000 de bolnavi. Pana astazi, 27 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 718.612 cazuri de persoane infectate cu noul…

- Pana astazi, 17.841 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, anunta Grupul de Comunicare Strategica. In intervalul 24.01.2021 (10:00) – 25.01.2021 (10:00) au fost raportate 65 de decese (38 barbați și 27 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…