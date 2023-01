Stiri pe aceeasi tema

Echipa engleza Manchester United a invins marti, pe teren propriu, scor 3-0, formatia Bournemouth, intr-un meci al etapei a 19-a din Premier League. Brighton s-a impus la Liverpool, cu Everton, scor 4-1, iar Arsenal a reusit doar un egal, pe teren propriu, cu Newcastle, scor 0-0

A fost zi plina de derby-uri in Europa! Ziua a inceput cu confruntarea Chelsea – Arsenal 0-1. Spectacolul din Premier League a continuat cu Tottenham – Liverpool 1-2. In Italia, etapa a fost de-a dreptul nebuna: Roma – Lazio și Juventus – Inter s-au jucat in aceeasi zi.

Manchester United a pierdut meciul din deplasare cu Aston Villa, din etapa a 15-a a Premier League. Chelsea a fost invinsa pe teren propriu de Arsenal, care revine astfel pe primul loc in clasament.

Marti, 1 noiembrie: Grupa A – ora 22.00: Liverpool – Napoli, Rangers – Ajax.Clasament: 1. Napoli 15 puncte (golaveraj 20:4), 2. Liverpool 12 (15:6), 3. Ajax 3 (8:15), 4. Rangers 0 (1:19). Grupa B – ora 19.45: FC Porto – Atletico Madrid, Leverkusen – Club Brugge.Clasament: 1. Club Brugge 10 (7:4), 2.

Aflat in plin scandal cu antrenorul Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo (37 de ani) ar putea ajunge la o rivala din Premier League: Chelsea. Dupa ce a refuzat sa intre in finalul meciului cu Tottenham și nu a fost in lot pentru meciul cu Chelsea (1-1), Cristiano Ronaldo ar putea pleca de la Manchester United.

Echipele engleze Chelsea si Manchester United au incheiat sambata la egalitate, scor 1-1, meciul direct disputat in etapa a 13-a din Premier League. Ambele goluri au fost marcate pe final. Norvegianul Erling Haaland a inscris o dubla pentru Manchester City

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a fost exclus de antrenorul Erik ten Hag din lotul echipei de fotbal Manchester United pentru partida cu Chelsea, de sambata, din Premier League, dupa decizia sa de a parasi banca de rezerve inaintea finalului meciului cu Tottenham (2-0), de miercuri

Cinci meciuri din Premier League s-au disputat in aceasta seara. Derby-ul Manchester United - Tottenham, capul de afiș, a fost caștigat de „diavolii roșii", 2-0. De la ora 21:30 s-au jucat 4 meciuri sarace in goluri. Southampton a invins la Bournemouth, 1-0, Brentford și Chelsea au remizat alb