Stiri pe aceeasi tema

- In total 18 elevi si sase adulti au contaminati inante ca raspandirea noii variante a noului coronavirus sa fie controlata.Primele contaminari au avut loc la 15 octomrbie in Scoala Mona Ozouf.Initial s-au inchis doua dintre cele 12 clase din sacoala, iar apoi alte doua si ulterior trei clase.Autoritatile…

- O noua varianta SARS-CoV-2 - foarte diferita de toate celalte - a fost identificata in octombrie in Scoala Mona Ozouf din comuna Bannalec, in departamentul Finistere (vest), relateaza Le Figaro.

- Tulpina Delta nu mai este singura varianta Covid-19 care face ravagii in lume. In urma cu scurt timp a fost descoperita o noua varianta in Scoala Mona Ozouf din comuna Bannalec, in departamentul Finistere. In aceste momente nu se cunosc foarte multe detalii despre aceasta, insa cert este ca 18 elevi…

- O noua varianta SARS-CoV-2 - foarte diferita de toate celalte - a fost identificata in octombrie in Scoala Mona Ozouf din comuna Bannalec, in departamentul Finistere (vest), relateaza Le Figaro, potrivit news.ro. In total 18 elevi si sase adulti au contaminati inante ca raspandirea noii variante…

- Israelul a detectat, miercuri, primul caz de infectare cu Delta Plus, o varianta a coronavirusului care circula deja in mai multe țari din Europa, potrivit ministerului istraelian al sanatații. Un copil de 11 ani venit din Europa era purtatorul subvariantei. El a fost identificat pe aeroportul Ben Gurion…

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a comentat la B1 TV, decizia Organizației Mondiale a Sanatații de a trimite la București un expert pentru situații de urgența sanitara și s-a aratat de parere ca OMS va propune masuri restrictive. „Dincolo de aceasta ingrijorare in ceea ce privește…

- Un capitan roman de nava a fost arestat in Franța, impreuna cu tot echipajul sau format din cetațeni ruși, ucraineni, filipinezi și etiopieni. Autoritațile franceze au percheziționat nava in portul Dunkerque din nordul Frantei și au dat peste o cantitate impresionanta de cocaina: peste o tona, in valoare…

- Masini rasturnate, zeci de drumuri blocate si scoli inchise…Aceasta este numai o parte din „bilanțul” pe care l-a lasat in urma o furtuna, in sudul Frantei. In șase ore a plouat cat in doua luni. Cel putin doua persoane sunt date disparute, o autostrada a fost inchisa din cauza unui accident in lant,…