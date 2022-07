Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut in medie, in fiecare luna a anului pandemic 2021, un exces de morți de peste 25% comparativ cu anii precedenți, potrivit unor date publicate recent de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Situația “alarmanta” a fost atinsa in octombrie 2021, cand Romania, deși avea acces la vaccinuri…

- Guvernul Austriei a anuntat, joi, renuntarea completa la politica sa de vaccinare obligatorie impotriva COVID-19. De acum trebuie sa traim cu COVID-19, deci vom implementa o serie de masuri, ceea ce inseamna sfarsitul vaccinarii obligatorii”, a declarat ministrul austriac al Sanatatii, Johannes Rauch.…

- Viceprimarul Brașovului, Sebastian Rusu, a participat la conferința internaționala „Comportamentul uman in siguranța rutiera 2022”. Evenimentul a fost organizat de Camera Deputaților, la București. „Proiectul Brașovului, pe care l-am prezentat la conferința internaționala, a fost apreciat de catre participanții…

- Autoritatea pentru Pregatirea și Raspunsul in domeniul Sanatații din cadrul Comisiei Europene (HERA) a incheiat marți un contract cu compania farmaceutica Bavarian Nordic pentru achiziționarea a 109.090 de doze de vaccinuri de generația a treia, ca raspuns la actualele focare de variola de maimuța,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) avertizeaza ca epidemiile de boli endemice vor fi tot mai frecvente. Directorul pentru urgente al OMS, Mike Ryan, a avertizat ca epidemiile de boli endemice devin din ce in ce mai persistente si mai frecvente. El a facut referire la epidemiile de boli endemice…

- In Grecia, mastile de protectie nu vor mai fi obligatorii in avioane si spatii publice inchise. Masurile vor fi ridicate de la 1 iunie. Vor exista, insa și excepții. Guvernul de la Atena a decis sa renunțe la obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile publice inchise și in avioane incepand…

- In aprilie, mai si iunie 9 milioane de doze de vaccin anti-COVID vor ajunge in țara, a declarat ministrul Alexandru Rafila, in condițiile in care depozitele sunt pline. „Depozitele sunt pline si din pacate nu avem la dispozitie un mecanism acceptabil care sa faca posibila amanarea livrarii cel putin…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca, in saptamana 11 – 17 aprilie, au fost confirmate 220 de cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron. Potrivit INSP, pana la data de 17 aprilie, au fost confirmate 4.988 cazuri cu varianta Omicron , iar la 1.720 dintre acestea a fost detectata…