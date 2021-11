Stiri pe aceeasi tema

- O noua varianta a coronavirusului cu o ”constelație” de mutații a fost identificata in Botswana și Africa de Sud, transmite Sky news. Opiniile specialiștilor privitor la noua varianta sunt imparțite. Specialiștii fac cercetari pentru a se lamuri daca anticorpii existenți ar reacționa bine la noua varianta,…

- Doar zece cazuri de tulpina Botswana au fost detectate pana acum. Dar a fost deja observat in trei țari, sugerand ca varianta este mai raspandita. Acesta poarta 32 de mutații, dintre care multe sugereaza ca este foarte transmisibila și rezistenta la vaccin și are mai multe modificari ale proteinei sale…

- Serialul „Squid Game” se bucura de un succes rasunator, ajungand sa fie in trend nu numai pe Netflix, ci și pe alte platforme precum TikTok sau Twitter. Este vorba despre o moda, ceva „pe trend”? Ba chiar este vorba despre ceva periculos? Pentru ca, de exemplu, un consiliu din sudul Angliei sfatuiește…

- Glasgow a fost lovit de inundații cu cateva zile inainte ca orașul sa gazduiasca summitul pe tema schimbarilor climatice COP26 , conform Sky News . Strazi au fost acoperite de apa iar unele evenimente au fost anulate. Filmari și fotografii pe rețelele sociale arata mașini care merg prin apa pe unele…

- Israelul a identificat pe teritoriul sau un prim caz al subvariantei Delta a coronavirusului, care circula deja in mai multe tari europene, a anuntat Ministerul Sanatatii, citat miercuri de AFP. „Varianta AY4.2, care a fost descoperita in mai multe tari europene, a fost identificata in Israel”, a declarat…

- Semne ale vieții extraterestre de dincolo de sistemul nostru solar ar putea fi detectabile pe parcursul urmatorilor 2-3 ani, spun astronomii de la Universitatea Cambridge care cerceteaza o exoplaneta oceanica „mini-Neptun”, acoperita complet de ocean și cu temperaturi potrivite pentru susținerea formelor…