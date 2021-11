Stiri pe aceeasi tema

- Capitalizarea Tesla a scazut luni, 15 noiembrie, sub 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce Elon Musk a vandut acțiuni ale companiei de 6,9 miliarde de dolari. Acțiunile celei mai valoroase companii din lume au scazut cu circa 4,5%, coborand capitalizarea Tesla pentru a doua oara in patru sedinte bursiere,…

- Dolarul a urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele 16 luni, dupa informatia din ziua precedenta referitoare la cea mai mare crestere a preturilor de consum din Statele Unite din ultimii 30 de ani, pietele anticipand majorari ale dobanzilor din SUA anul viitor, transmite Reuters preluat de…

- Noul prim-ministru nipon Fumio Kishida s-a angajat vineri, in parlamentul de la Tokyo, sa depuna toate eforturile pentru a scoate tara din criza provocata de pandemia de COVID-19, dar si pentru a apara teritoriul si locuitorii Japoniei intr-un mediu de securitate tot mai dificil, transmite Reuters,…

- Incidenta COVID-19 in Spania a scazut joi sub 50 de cazuri la 100.000 de locuitori, ajungand la pragul considerat cu "risc scazut" de catre Ministerul Sanatatii pentru prima data in peste un an, relateaza Reuters. Peste trei sferturi din populatia spaniola este in prezent complet vaccinata…

- Companiile aeriene anticipeaza o scadere puternica a pierderilor anul viitor, datorita redresarii rapide din criza coronavirusului, dar au revizuit in crestere impactul financiar al pandemiei de Covid-19 din 2020 si 2021, transmite Reuters.

- Wall Street a inchis joi in scadere puternica, iar indicele S&P 500 a consemnat in octombrie cea mai slaba evolutie lunara de la declansarea pandemiei de Covid-19, din cauza ingrijorarilor legate de cresterea numarului de infectii, a temerilor legate de inflatie si a disputelor de la Washington…

- Preturile petrolului au scazut luni cu 2%, din cauza aversiunii fata de risc a investitorilor si a aprecierii dolarului, care face achizitiile de titei mai costisitoare pentru detinatorii de alte monede, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 1,9%, la 73,92 dolari pe baril,…

- Actiunile europene au scazut marti din cauza datelor referitoare la inflatia ridicata din zona euro, care au provocat temeri legate de o inasprire a politicii monetare, dar in august au urcat cu aproape 2%, sustinute de rezultatele trimestriale solide raportate de companii si de optimismul privind…