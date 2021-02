Stiri pe aceeasi tema

- O tulpina a noului coronavirus descoperita intr-o ferma de nurci din nordul Poloniei poate fi transmisa de la nurca la om si viceversa, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii polonez, informeaza Reuters, citat de Agerpres .

- Marea Britanie si-a extins astazi campania sa de vaccinare impotriva coronavirusului la persoanele in varsta peste 70 de ani, in momentul intrarii in vigoare a carantinei impuse tuturor noilor veniti pentru a incerca sa evite importul unor noi tulpini, potrivit Agerpres. Marea Britanie deplange cel…

- Patru persoane care au sosit la Tokyo din Brazilia au fost confirmate cu o noua varianta a coronavirusului, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din Japonia, informeaza DPA. Cei patru pasageri au calatorit din Amazonas, Brazilia, si au aterizat pe Aeroportul Haneda din Tokyo la data de…

- In urma informațiilor aparute in spațiul public potrivit carora in Romania noua tulpina a coronavirusului SARS-CoV-2, ar fi fost identificata la un pacient intors recent in țara, Ministerul Sanatații vine cu precizari. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații pe teritoriul Romaniei, nu a fost…

- Budapesta și Varșovia au semnalat luni ca sunt gata sa se opuna prin veto bugetului UE și planului comunitar de resuscitare economica din cauza propunerii de condiționare a fondurilor de respectarea statului de drept, scrie Reuters. Ambele state se afla in conflict cu Comisia Europeana, din cauza unor…