O nouă tranșă de vaccinuri anti-COVID produse de Moderna ajunge în România O noua tranșa de vaccinuri anti-COVID produse de Moderna ajunge in Romania Foto: Arhiva/ Maria Mandița O noua tranșa de vaccinuri anti-COVID produse de compania Moderna este așteptata sa soseasca astazi în România. Este cel de-al treilea transport de acest fel, fiind vorba despre 42.000 de doze. Ieri a început și administrarea acestei variante de vaccin, iar peste 6.400 de persoane au primit doza. Între timp, continua campania de imunizare cu serul Pfizer BioNTech cu care au fost vaccinați pâna acum aproape 623 de mii de oameni. … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

