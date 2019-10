O nouă tragedie: sunt cel puţin 42 de morţi. Casele s-au prăbuşit peste oameni Alunecarea de teren s-a produs pe versantul unei coline pe care fusesera construite locuinte aflate in stare precara, afectate de ploile torentiale, a explicat pentru AFP in conditii de anonimat un inalt responsabil din cadrul administratiei locale.



''Patruzeci si doua de cadavre sunt deja'' la spital, iar bilantul ''ramane provizoriu'', conform unul comunicat oficial citit in prima parte a serii la Cameroon Radio-Television (CRTV). Bilantul anterior anunta treizeci de morti, potrivit stiripesurse.ro. ''Casele care s-au prabusit sunt construite pe o colina, intr-o zona de risc'',… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

