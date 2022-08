O nouă tragedie pe litoral: Un bărbat de 25 de ani s-a înecat la Costineşti Un barbat in varsta de 25 de ani a-a inecat la Costinesti, marti dimineata, el fiind scos inconstient din mare, iar manevrele de resuscitare nu au avut niciun rezultat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

