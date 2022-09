Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie cu romani aflați in vacanța in Grecia. Un turist roman a murit, iar alți opt au fost raniți dupa ce valurile puternice i-au aruncat pe țarm.Cei noua turisti au inchiriat placi pentru paddling in zona Kefalonia, deși erau valuri foarte mari și au și fost avertizati sa nu faca acest lucru. Au…

- Gina Pistol a plecat in vacanța cu Smiley fara fiica lor. Josephine a ramas in grija bunicii din partea tatalui și a bonei. Prezentatoarea s-a asigurat ca fetița ei este pe maini bune cat timp ea e plecata. Vacanța in Grecia a fost prima vacanța fara fiica lor pentru Gina Pistol și Smiley. Și-au dorit…

- Tragedie in Spania! O persoana a murit si cel putin 40 au fost ranite, sambata, dupa ce o portiune dintr-o scena s-a prabusit la un festival de muzica dance. Evenimentul s-a petrecut in apropiere de Valencia, la primele ore ale diminetii, au transmis serviciile de urgenta. De vina ar fi fost vantul…

- Ce semnifica culorile steagurilor de la malul marii? Semnificația fiecarui steag arborat la malul marii ar trebui sa fie cunoscuta de toți turiștii care aleg sa-și petreaca timpul liber pe litoral. In unele cazuri, ele pot insemna diferența dintre viața și moarte. Ce semnifica culorile steagurilor de…

- Premierul Nicolae Ciuca va efectua joi o vizita de lucru in Republica Elena, cu prilejul operationalizarii interconectorului de gaze Grecia - Bulgaria, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza marti ca 28 de pompieri romani cu trei masini de stingere incendii de padure si o cisterna de mare capacitate intervin in zona regiunii Schimatari, situata la nord de Atena, Grecia, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu care afecteaza o suprafata…

- Articolul VIDEO Grecia, in topul țarilor preferate de romani și in aceasta vara. Cazarea și mancarea, mai scumpe cu 10-15% fața de anul trecut se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Zeci de mii de turiști romani au ales și in aceasta vara litoralul grecesc drept destinație exotica de vacannța.Numai…