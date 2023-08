Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței de guvern, vicepremierul Nicu Popescu a prezentat proiectul de hotarire privind inființarea unei noi subdiviziuni in cadrul MAEIE, avind ca obiectiv furnizarea asistenței externe. Aceasta inițiativa va consolida prezența internaționala a Republicii Moldova. „Ne aliniem astfel recomandarilor…

- Inalti reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si Romaniei discuta, astazi, la Galati, despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina. Cu detalii despre acest eveniment Aurelia Bogatu: Palatul Administrativ din Galați gazduiește astazi…

- Un accident de pe ruta Odesa – Balți a fost implicat intr-un accident rutier langa localitatea Maiaki, Odesa. In urma impactului au fost ranite 11 persoane, printre acestea inca nu se numara cetațeni moldoveni, noteaza Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE). Potrivit MAEIE, accidentul…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), Nicu Popescu, va prezenta marți, 27 iunie, evoluțiile in implementarea celor noua recomandari ale Comisiei Europene (CE), necesare pentru deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana, scrie Ziarul Național…

- Republica Moldova pina la sfirșitul acestui an va fi pregatita sa inceapa negocierile pentru aderare, a declarat pentru Radio Moldova ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu. Potrivit oficialului, urmeaza ca țara noastra sa convinga liderii statelor membre ale Uniunii Europene…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a sosit in Republica Moldova. Menționam ca este prima vizita a oficialului in țara noastra, in contextul Summitului Comunitații Politice Europene de joi, 1 iunie. Impreuna cu alți președinți de state și șefi de guverne, cancelarul german va discuta despre stabilitatea…

- Președinta Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, s-a adresat cu un mesaj catre cetațenii Republicii Moldova inainte de Summitul Comunitații Politice Europene, ce va avea loc in țara noastra pe 1 iunie. De asemenea, Metsola a reiterat din nou ca țara noastra nu este singura. „Uniunea Europeana…

- UPDATE Peste 75.000 de persoane au participat la mitingul pro-european. Participantii la Adunarea Nationala „Moldova Europeana” au adoptat o rezolutie in baza careia cer tuturor partidelor si oamenilor politici sa modifice Constitutia „pentru a stabili definitiv si ireversibil aderarea Republicii Moldova…