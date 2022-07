O nouă ședință lunară la Prefectura Iași pe subiectele A8 și A7 Catalin Urtoi, consilier la Ministerul Transportului, alaturi de reprezentanții instituțiilor publice au organizat o noua ședința de lucru in care au prezentat cele doua proiecte de infrastructura rutiera, extrem de importante pentru Moldova: A7 si A8. “Pentru prima data in ultimii ani, constat ca la Iași toata clasa politica a ințeles ca trebuie sa traga la aceeași caruța, iar caruța este A8, de la Ungheni pana la Tg.Mureș. Sper sa nu deranjeze ceea ce am sa spun, dar fara falsa modestie, acest dialog este posibil datorita implicarii prefectului de Iași și a subsemnatului, deoarece am cautat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca astazi s-a semnat la Compania Naționala de Investiții contractul pentru proiectare și execuție la Sala Polivalenta de 5.000 de locuri de la Suceava, cu firma caștigatoare a licitației SC „MIS GRUP „SRL BISTRITA. Termenul de proiectare și execuție…

- “Astazi a fost o noua sedinta de progres la CNAIR. Din pacate, proiectantul (Search Corporation) a transmis catre CNAIR cererea de reziliere a contractului de SF + Proiectare pe A13. Din acest moment, singurul proiect aflat intr-un stadiu avansat de maturizare si care poate deveni realizabil in urmatoarele…

- Pe site-ul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a fost publicata Lista obiectivelor de investitii finantate prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny” din categoria de investitii prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021;…

- Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a atribuit recent un contract de lucrari de constructii de cladiri.Conform LicitatiaPublica.ro, contractul CLADIRE ARHIVA A.C.N. S.A. prevede proiectare inclusiv Studiu de Fezabilitate si studii de teren si Executie.Descriere:I. PROIECTARE:a…

- Municipalitatea a elaborat Studiul de fezabilitate privind utilizarea deșeurilor din construcții și demolari in municipiul Chișinau, document elaborat la solicitarea Direcției generala locativ-comunala și amenajare. Scopul serviciilor este de a dezvolta un studiu de fezabilitate pentru implementarea…

- Capetele" Autostrazii Unirii Targu Mureș-Targu Neamț, finanțate prin PNRR vor fi lansate in licitație pentru proiectare și execuție in decembrie 2022, conform calendarului promis de conducerea CNAIR parlamentarilor PSD de Iași. La intalnirea convocata in contextul avertismentelor venite atat din partea…

- USR Turda acuza lucrarile de pe strada Alexandru Ioan Cuza din Turda, unde la ploaia de acum 2 zile, apa a invadat trotuarele și a intrat in curțile oamenilor. ”GRAVELE greșeli de proiectare și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Adrian Covasnianu a dat detalii despre proiectele drumurilor expres si autostrazilor din zona Moldovei, atragand atentia ca deja exista intarzieri in implementarea lor. Stadiul proiectelor de infrastructura mare din Moldova se prezinta dezastruos. Desi regiunea Moldova beneficiaza de: 1) finantare asigurata…