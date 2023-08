Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe str. Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au dislocat doua autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanța și o motocicleta SMURD, precum și un echipaj SAJ. Echipajele operative…

- La sfarșitul saptamanii trecute a avut loc a XVIII-a ediție „Jocul Satului” la Frata, un eveniment plin de activitați culturale, concerte, premieri, joc și voie buna. Artiști precum Ciprian Picovici, Mirela Manescu, Ioana Stan, Ionica Ivan și diferite formații de dans popular au urcat pe scena de la…

- Un accident rutier s-a produs de cateva minute pe strada Alexandru Ioan Cuza din Turda Noua. Doua autoturisme au intrat in coliziune. Pe strada respectiva nu sunt marcaje rutiere și se circula cu viteza foarte mare in special la orele dimineții. Revenim cu detalii UPDATE: Coliziunea este dura și s-a…

- Profesorii continua greva, ceea ce inseamna ca ne aflam in cea de-a treia saptamana de greva in invațamant, iar profesorii ii transmit premierului, dar și președintelui sa nu ii mai cheme in clase. Cu toate aceastea, lumea se intreaba cand vor avea de gand profesorii sa se intoarca la școala. Aceștia…

- Astazi, echipa TurdaNews a primit o fotografie de la supermarket-ul Penny din Turda Noua, unde se afla in acest moment un echipaj SMURD și o mașina de poliție. Fotografia a fost trimisa de un turdean, insa acesta ne-a declarat ca nu are detalii referitoare le eveniment. TurdaNews a cerut informații…

- In aceste momente poliția rutiera și RAR-ul fac controale in trafic in zona Turda Noua. Deja au fost opriți cațiva șoferi și verificați pentru eventuale deficiențe tehnice. Potrivit unei statistici RAR, jumatate din mașinile controlate anul trecut pe drumurile din județ, aveau deficiențe tehnice majore!…

- Spațiu de inchiriat in Turda, cu acces din DN1 (50 de metri), in zona Turda Noua. Locația este pe strada Roșiori nr. 1, la fostul sediu TurdaPan. Spațiul dispune de 109 mp de birouri și 150 mp zona de producție, cu conectare la curent trifazic. Spațiile se pot reajusta, in funcție de preferințe, existand…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Transilvania deruleaza in perioada 15 mai – 30 iulie proiectul „Scoala de vara – HelpLive” editia a II-a, finantat de la bugetul local al Consiliului Judetean Cluj. Scopul proiectului este de a dezvolta compețentele profesionale ale viitorilor asistenți…