Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau rus, Vladimir Putin, ”au convenit ca urmatoarea intalnire a delegatiilor ruse si ucrainene va avea loc la Istanbul”, potrivit unui comunicat al Directiei de Comunicare a Presedintiei turce, relateaza CNN. Purtatorul de cuvant al presedintelui turc, Ibrahim Kalin, a declarat duminica, pentru CNN, ca negocierile vor avea […] The post O noua runda de negocieri Rusia-Ucraina va avea loc in Istanbul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .