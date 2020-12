Stiri pe aceeasi tema

- Iata ca nu trece o zi, iar Oana Zavoranu iși continua ”razboiul” cu vedetele, iar de data aceasta Carmen de la Salciua este cea vizata! Ce a spus ”Querida” despre cantareața, atunci cand un fan i-a rostit numele!

- De cand a dat primele declarații despre divorțul lui Pepe și al Ralucai Pastrama, Oana Zavoranu le-a luat in vizor pe toate divele din showbiz! ”Querida” nu se lasa cu una, cu doua și continua seria atacurilor la adresa, ghiciți cui? Biancai Pop! Ce a spus Zavo despre fosta ispita de la ”Insula Iubirii”?

- Oana Zavoranu tuna și fulgera in continuare la adresa fostului ei soț, Pepe, și la cea a Ralucai! Dupa ce a susținut public ca nu crede nicio clipa in desparțirea celor doi, „Querida” a mai lansat un nou atac pe rețelele sociale in ceea ce le privește divorțul.

- Dupa ce Pepe a anunțat luni seara, pe Youtube, ca mariajul sau cu Raluca Pastrama a ajuns la final, toți ochii s-au indreptat automat spre fosta soție Oana Zavoranu. Ce va zice, cum va comenta, va sari in sus de bucurie? Iata ca reacția ei n-a intarziat sa apara. La doar o zi dupa anunțul […] The post…