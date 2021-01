O nouă reacţie adversă a apărut la persoanele vaccinate anticovid din România "Reactia a fost la prima doza, persoana avea istoric de alergii, dar cu tratament au impiedicat sa se manifeste alergia; a fost doar un mic debut", a precizat purtatorul de cuvant al DSP Timis, Cornelia Bubatu. CTP: ”Mecanismele prostirii oamenilor in fața sunt absolut fascinante” De la debutul campaniei de vaccinare, in judet s-au administrat 28.756 de doze impotriva SARS-CoV-2 si s-au inregistrat 83 de reactii adverse de intensitate scazuta spre moderata, cum sunt durere la locul administrarii, mialgii, subfebrilitati, cefalee, reactie urticariana remisa imediat, prurit, somnolenta remisa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

