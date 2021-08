O nouă provocare, virală pe rețelele sociale / Avertisment al medicilor americani O noua provocare - "Milk Crate Challenge" - a devenit virala pe retelele sociale, fiind vorba despre escaladarea unei piramide de lazi din plastic aflate într-un echilibru precar, scrie AFP. Medicii americani avertizeaza asupra riscurilor de a suferi rani grave.

În ultimele zile, TikTok si alte platforme online au fost inundate cu imagini ale unor utilizatori care încearca o escaladare periculoasa pe lazi cu sticle de lapte, care se sfârseste, în general, cu o cadere spectaculoasa si vizibil dureroasa.

Unii distribuie apoi imagini cu vânatai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TikTok a introdus recent TikTok stories, o functie care le permite utilizatorilor sa posteze continut ce dispare in termen de 24 de ore, relateaza Business Insider. Compania a confirmat noua caracteristica, asemanatoare celei prezente pe Facebook și Instagram, dupa ce un utilizator al Twitter a postat…

- TikTok a introdus recent TikTok stories, o functie care le permite utilizatorilor sa posteze continut ce dispare in termen de 24 de ore, relateaza Business Insider. Compania a confirmat noua caracteristica, asemanatoare celei prezente pe Facebook și Instagram, dupa ce un utilizator al Twitter a postat…

- TikTok a inceput sa testeze formatul Stories, care, eventual, va fi implementat si disponibil pentru toti utilizatorii retelei. Desi arata la fel ca Stories din Snapchat sau Instagram, implementarea TikTok are, totusi, o doza de originalitate. Si in cazul TikTok, formatul Stories va ocupa intreg ecranul…

- Actrita si prezentatoarea de televiziune Kathy Griffin a dezvaluit pe retelele de socializare ca are cancer in stadiul unu si ca va fi operata pentru indepartarea unei jumatati din plamanul stang, scrie Variety. „Trebuie sa va spun ceva. Am cancer. Voi intra in operatie pentru a-mi indeparta…

- Daca v-ati intrebat de-a lungul timpului, ce se intampla in cadrul ședințelor politice și ce contribuție are fiecare politician, acum suntem destul de aproape de a afla adevarul. Un sistem cu inteligența artificiala este folosit pentru a masura cat timp petrec politicienii pe telefoanele lor in timpul…

- Scandalul pare ca nu se mai sfarșește in familia Vioricai și al lui Ionița de la Clejani. Dupa ce a spus despre parinții lui ca sunt niște „lautari care canta dupa ureche”, Fulgy șocheaza din nou. De data asta, intr-un video postat pe TikTok. In imagini, Fulgy se afla in curte, alaturi de parinții lui,…

- Liderului de la Kremlin i s-a pus pata pe gigantii din hi-tech. Vladimir Putin vrea ca acesti uriasi din Social Media sa bage bani in economia Rusiei. Astfel, presedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi o lege care obliga marile companii IT din Occident sa-si deschida filiale in Rusia, potrivit…