- Jandarmii montani vor fi prezenți in stațiunea Slanic Moldova și pe traseele turistice, pentru menținerea ordinii publice, siguranța și indrumarea turiștilor care vor urca pe munte, avand in atenție și respectarea normelor legale referitoare la activitatile de picnic. Pentru ca timpul liber petrecut…

- Consecvent programului sau de promovare a artiștilor de pe ambele maluri ale Prutului, Centrul de Cultura „George Apostu” va trasa, la finalul lunii mai, o noua punte de legatura culturala intre Bacau și Chișinau, de aceasta data prin intermediul Expoziției de fotografie „IMAGINI RECURENTE”, semnata…

- Ar fi fost a XVI-a editie daca nu am fi traversat pandemia stiuta, asa ca ceea ce s-a petrecut duminica, 14 mai, in Centrul de Recreere de la Cucuieti (cu sprijinul Primariei comunei Solont si al Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului), a avut aerul unei descatusari de energii puse in slujba frumosului…

- La 27 martie 2023, ora 17:00, Centrul de Cultura “George Apostu” din Bacau impreuna cu Asociația Naționala Cultul Eroilor “Regina Maria” filiala “Colonel Corneliu Chirieș” organizeaza un eveniment aniversar dedicat Zilei Naționale a Unirii Basarabiei cu Romania. Evenimentul va include un moment artistic…

- Se implinesc 115 ani de cand Slanicul Moldovei a fost cuprins de un mistuitor incendiu, cel mai nimicitor de pana la distrugerile provocate in timpul Primului Razboi Mondial Intr-un amplu reportaj realizat la fața locului de M. Miereanu, redactorul-șef al ziarului ,,Curierul Slanicului Moldovei” (in…

- Un pacient in varsta de 55 ani, din jud. Bacau, diagnosticat cu infarct miocardic, a fost transferat la Iași pentru conduita terapeutica de urgența. Barbatul s-a prezentat in jurul orei 13 la serviciul de urgența al SJU Bc cu durere toracica. In urma evaluarii medicale s-a confirmat diagnosticul de…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt, un jurnal al stațiunii Slanic-Moldova care acopera o perioada…

