Astfel, autoritațile ungare nu mai permit accesul romanilor care se intorc din Occident prin vamile Petea și Urziceni – a anunțat astazi Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare. Decizia vine la doar o zi dupa ce Poliția de Frontiera Romana anunțase ca toți cetațenii romani pot trece din dimineața acestei zile prin mai multe vami, intre care și cele doua. In ciuda ințelegerii dintre miniștrii de interne ai Ungariei și Romaniei, in aceasta dupa amiaza Ungaria a restricționat din nou tranzitul persoanelor in punctele de trecere a frontierei Petea și Urziceni, din județul Satu…