Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat miercuri suplimentarea contingentului de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania in anul 2021 cu inca 25.000, arata Mediafax. Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, aceștia se adauga numarului de 25.000 de lucratori aprobat inițial, prin HG nr.…

- Inmatricularile noi de autobuze ṣi microbuze au crescut cu 32,8% in trimestrul al doilea al anului fata de aceeași perioada din anul trecut. Tot atunci, ponderea inmatricularilor noi de autoturisme aduse...

- „Datorita acestor fonduri, în câțiva ani asociația, pâna atunci necunoscuta, a devenit de departe cel mai mare trust media din presa maghiara din Transilvania, cu un portofoliu atât de extins încât e mai ușor sa enumeram…

- “La combustibil, scumpirea a venit din pretul petrolului international care a avut o crestere. Pretul petrolului acuma scade, veti vedea ca si pretul la pompa va scadea. De obicei este o diferenta de o saptamana, doua saptamani intre perioada… Dar eu vreau sa va spun altceva: ca pretul in Romania ar…

- „Avand in vedere avertismentele specialistilor privind iminenta valului patru al pandemiei, precum si dezastrul din Educatie cauzat de perioada nepermis de lunga in care scolile au fost inchise, este absolut necesar ca noul an scolar sa fie pregatit din timp, astfel incat cursurile sa se desfasoare…

- „Avand in vedere avertismentele specialistilor privind iminenta valului patru al pandemiei, precum si dezastrul din Educatie cauzat de perioada nepermis de lunga in care scolile au fost inchise, este absolut necesar ca noul an scolar sa fie pregatit din timp, astfel incat cursurile sa se desfasoare…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata ca strategia in ceea ce privește investițiile straine va fi schimbata: „Devenim pro-activi. Ne vom bate pentru investiții pe piața internaționala”. „Am transmis un mesaj clar investitorilor germani: acesta este Guvernul care va face reforme in Romania!…

- Vești importante pentru romani și europeni. Acestea sunt autmobilele care vor disparea, in curand, de pe piața. Trebuie sa iasa din circulație pana in 2040. Toți șoferii din Romania trebuie sa știe acest lucru. Proiectul de retragere a acestor automobile va fi prezentat in curand. Cine a luat inițiativa…