Un robot submarin va fi coborat in abisul intunecat si rece al unei caverne inundate din Antarctica in misiunea de a afla de ce unul dintre cei mai mari ghetari de pe continentul inghetat de sud se topeste intr-un ritm accelerat, conform unui material publicat luni de Live Science. In urmatoarele cateva zile, oamenii de stiinta vor cobori submersibilul automat Icefin, care are forma unei torpile, printr-un put de 600 de metri adancime, forat in ghetarul Thwaites din Antarctica de Vest. Anterior, robotii Icefin au fost folositi pentru a studia viata de sub calota de gheata din Marea Ross, in largul…