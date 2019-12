Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Zeci de voluntari din Sebeș decoreaza casuțe de turta dulce pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer si cateva familii nevoiase Zeci de voluntari din Sebeș, Alba s-au transformat in patiseri pentru a aduce in prag de sarbatori o raza de soare in sufletele copiilor nevoiași. Coc de zor sute…

- POFTITI LA TEATRU…Ce faceti sambata, 7 decembrie, la ora 12:00? Avem noi propunerea perfecta pentru inceputul lunii cadourilor! Aflati povestea surorilor Mari si Andra care il asteapta nerabdatoare pe Mos Nicolae, iar apoi puteti personaliza globulete numai bune de pus in bradul de Craciun! Cu mic,…

- Viața ei nu este deloc ușoara. La zece ani, varsta la care alți copii sunt cu gandul numai la joaca, ea se lupta pentru fiecare zi. Cu ajutorul unui cadou incredibil primit de la „tribul” ei, a reușit sa faca primii ei pași.

- In perioada 2 – 6 decembrie 2019, intre orele 10.00 și 16.00, Muzeul Satului "Dimitrie Gusti" organizeaza Targul de cadouri de Moș Nicolae. La targ puteți gasi produse confecționate de meșteri populari și artiști plastici pentru cei dragi. Tot in aceasta perioada, cei ce doresc sa faca o fapta buna…

- AJUTOR… Doua familii necajite din Barlad, in care cresc 6 copii, vor avea in aceasta iarna cu ce se incalzi. Episcopia Husilor prin PS Ignatie, Episcopul Husilor, consilierul Vladimir Beregoi, consilier eparhial si preotul paroh al Bisericii „Sf. Spiridon” – 3, Sandu Ciobanu, le-au asigurat lemnele…

- Sunt patru ani de cand Romania iși plange tinerii morți in cea mai mare tragedie din '89 incoace. Incendiul din seara de 30 octombrie 2016 din Clubul Colectiv a rapit 65 de vieți și a distrus alte sute. Parinți, frați, surori, iubiți și iubite, prieteni și colegi, cu țoții iși duc durerea mai departe…

- Zeci de minori botosaneni ajung sa fie salvati din propriile familii, unde sunt terorizati si abuzati de parinti care au probleme cu alcoolul. Consumul de alcool si violenta domestica au atins cote alarmante in judetul Botosani. Dimensiunea fenomenului este regasita si in statisticile politiei, care…

- Incident fara precedent în învațamântul românesc. Trei copii cu vârste cuprinse între 8-10 ani, din Clejani, județul Giurgiu, au distrus ieri dupa amiaza aproape toate bunurile unei școli din localitate.