O nouă metodă de înșelătorie, pe Internet. Cum pot rămâne fără bani cei amăgiți cu valize pline de bogății la nici 10 lei Un nou tip de escrocherie a aparut in mediul online. O pagina de Facebook intitulata „Aeroportul Henri Coanda București” publica anunțuri in care vinde bagaje pierdute pentru mai puțin de zece lei. Reprezentanții aeroportului spun ca nu scot la vanzare bagaje, dar și ca au luat legatura cu Poliția. „Aeroportul Internațional Henri Coanda vinde valize […] The post O noua metoda de inșelatorie, pe Internet. Cum pot ramane fara bani cei amagiți cu valize pline de bogații la nici 10 lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A aparut o noua inșelatorie, iar de data aceasta, in numele Aeroportului Otopeni din Capitala. Escrocii promit pe Facebook ca aeroportul vinde valizele pierdute de calatori la prețul de doar noua lei și 93 de bani. Ei au facut o pagina care seamana cu cea a Aeroportului Otopeni și pretind ca sunt din…

- Președinta unei sinagogi din Detroit, fost consilier al unor politicieni democrati, a fost gasita asasinata in casa sa, victima avand multiple rani. Moartea Samanthei Woll, in varsta de 40 de ani, fost consilier al unor politicieni democrati si presedinte al consiliului Sinagogii Isaac Agree Downtown,…

- Inca o drona a cazut pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina, urmare a unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene. Poliția de Frontiera a observat, in noaptea de miercuri spre joi, un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea. Din fericire, resturile de drona, care…

- O noua metoda de inșelatorie face furori pe internet. Oamenii sunt indemnați sa cumpere pachete nerevendicate la prețuri de nimic. Doar 9,99 lei coletul. Poșta Romana atrage insa atenția ca informația este falsa, iar oamenii nu trebuie sa cada in capcana.

- Poliția elena a facut 79 de arestari din cauza incendiilor care au devastat țara, transmite BBC. Ministrul Protecției Civile, Vassilis Kikilias, a declarat ca au existat mai multe incercari din partea piromanilor de a declanșa noi incendii pe Muntele Parnitha, la nord-vest de Atena. Acest incendiu este…

- More than a dozen of the world’s biggest tech companies face unprecedented legal scrutiny, as the European Union‘s sweeping Digital Services Act (DSA) imposes new rules on content moderation, user privacy and transparency this month, according to Reuters. Across the EU, a host of internet giants –…

- O tanara de 19 ani, care locuia la Centrul de Plasament pentru Copii cu Nevoi Speciale Bradet, a ajuns la un spital din Brașov, in urma cu doua zile, cu arsuri grave pe fața, gat și spate, a anunțat ministrul familiei, Natalia Intotero, duminica seara, intr-o postare pe Facebook. Ministrul a dispus…

- Doua femei au incercat sa introduca in țara 4 kg bijuterii de aur și argint, ascunse in mai multe pungi cu cereale. Marfa era adusa din Turcia, insa politistii de frontiera din Aeroportul Henri Coanda au fost vigilenți și le-au descoperit. Cele doua femei se intorceau din Istanbul, iar cand au intrat…