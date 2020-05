O nouă licitaţie pentru televizoarele cu publicitate din autobuzele RATBV (Social) Operatorul de transport al Brasovului va derula o noua licitatie pentru inchirierea de spatiu publicitar prin intermediul unor televizoare montate in autobuze. Ca si pana acum, beneficiarul va avea 40 de minute pe parcursul unei ore pentru a difuza reclame pe aceste ecrane, alte 10 minute urmand sa fie rezervate pentru informatii oferite de RATBV si inca 10 minute pentru informatii de interes general. Reclamele vor putea fi rulate si in functie... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Operatorul de transport RATBV va implementa primul serviciu de plata din Romania cu tehnologie EMV Tranzit destinat transportului public, respectiv sistemul de plata in care, la aceleași validator, se vor putea folosi atat cardurile bancare contactless, cat și cardurile de transport emise de RATBV SA,…

