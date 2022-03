Stiri pe aceeasi tema

- Germania considera o „ruptura a contractului” solicitarea Rusiei ca statele Uniunii Europene sa nu-i mai plateasca gazele naturale in euro sau dolari, ci in ruble, a declarat miercuri la o conferinta de presa ministrul german al economiei, Robert Habeck, potrivit AFP. „Urmeaza sa discutam cu partenerii…

- Deputatii rusi au adoptat marti o lege ce prevede sanctiuni aspre menite sa pedepseasca „informatiile mincinoase” cu privire la actiunile Moscovei in strainatate, o noua arma represiva in arsenalul rus pentru controlul informatiilor despre agresiunea sa militara in Ucraina, informeaza AFP, potrivit…

- Parlamentarul ucrainean Nestor Shufrych, membru al partidului prorus de opoziție „Pentru viața”, a fost reținut vineri, 4 martie, de batalionul Teroborona pentru ca ar fi furnizat ajutor Moscovei, informeaza pravda.com.ua . Deputatul a fost suprins in timp ce fotografia un punct de control al armatei…

- Criza din Ucraina va grabi prabusirea regimului Putin. Nu in cateva zile, dar se va prabusi. Natural ar fi ca elita din jurul lui Putin sa vrea sa se salveze. Nu il mai vad pe Putin controland situatia. Perioada de saracie dramatica din anii "80 din URSS ar putea sa fie parfum fata de ceea ce urmeaza…

- Discuția telefonica a avut loc luni, in același timp in care delegațiile rusa și ucraineana purtau negocieri de pace, scriu AFP și Tass. In paralel, forțele Rusiei bombardau orașul Harkov. Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus lui Emmanuel Macron ca vrea recunoasterea peninsulei Crimeea drept teritoriu…

- Rusia va continua furnizarea neintrerupta de gaz natural pe pietele mondiale, a promis marti presedintele Vladimir Putin, dupa ce Germania a blocat aprobarea gazoductului Nord Stream 2, in urma desfasurarii trupelor Moscovei in doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, transmite Reuters.

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca ar fi neintelept ca Rusia sa lanseze un conflict militar in Ucraina si ca, in acest caz, Turcia va face ceea ce este necesar ca membru NATO, transmite Reuters. Intr-un interviu la postul de televiziune NTV, presedintele Erdogan a spus…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca informațiile privind șansele unei invazii ruse în Ucraina sunt sumbre, dar aceasta nu este inevitabila, și l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca orice conflict ar putea deveni "o noua Cecenie"."Trebuie sa facem…