- O noua LEGE a Educației: Sorin Cimpeanu anunța burse atractive, educație de mediu „in natura” și bani pentru prevenirea abandonului școlar O noua LEGE a Educației: Sorin Cimpeanu anunța burse atractive, educație de mediu „in natura” și bani pentru prevenirea abandonului școlar Sorin Cimpeanu: Competențele…

- Romania va avea o noua Lege a Educației anul acesta. Anunțul l-a facut Sorin Cimpeanu, marți seara, la Digi24. Printre componente se vor regasi burse atractive pentru elevi, atribuite dupa criterii clare „care sa nu se mai schimbe de la an la an”, facilitați, inclusiv banești, pentru prevenirea abandonului…

- O noua materie ar putea fi introdusa, incepand din anul școlar 2022-2023, in școlile din Romania. Este vorba despre educația pentru mediu, o disciplina ce ar urma sa fie predata elevilor incepand de la clasele primare.

- Peste 2,6 milioane de elevi și preșcolari, reprezentand 90 la suta, vor merge, de luni, la școala in format fizic, a declarat, vineri seara, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ordinul comun care...

- Ministrul interimar al Educatiei a declarat, vineri, ca testarea in școli nu s-ar putea face de catre personal specializat, așa cum cer unele organizații ale parinților. Sorin Cimpeanu susține ca procesul atat de necesar pentru siguranta sanitara in unitațile de invațamant va fi din prima clipa blocat,…

- Elevii din Romania se vor intoarce, luni, in banci in unitațile de invațamant in care rata de vaccinare a personalului mai mare de 60%. Anunțul a fost facut astazi de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Propunerea de revenire in banci a fost facuta de minister și a ajuns deja pe masa Comitetului Național…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri seara, ca se va decide abia dupa revenirea din vacanta de doua saptamani cand se va recupera aceasta perioada. Ministrul afirma, de asemenea, ca revenirea la ore in format fizic depinde de situatia epidemiologica din luna noiembrie.…

