O nouă INSOLVENȚĂ zguduie economia României ”Consiliul de Administratie al Petrolexportimport SA informeaza investitorii si actionarii ca, urmare analizarii situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 si a situatiilor financiare interimare intocmite la 30 iunie 2018 a constatat ca activul net al societatii calculat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, inregistrand valori negative”, arata un document transmis joi de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB). De asemenea, la cererea creditorului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Importatorul de produse petroliere SC Petrolexportimport SA va intra in insolventa, cererea de deschidere a procedurii simplificate a insolventei urmand a fi aproata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 1 octombrie, scrie news.ro.”Consiliul de Administratie al Petrolexportimport…

- Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica SNN a aprobat, in sedinta din 22 august, prelungirea cu doua luni, pana in noiembrie 2018, a mandatului directorului general, al directorilor generali adjuncti si al directorului financiar, potrivit unui raport transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti,…

- SIF Oltenia si Erste Group Bank au semnat joi contractul pentru vanzarea pachetului de peste 1,02 miliarde actiuni detinut de SIF 5 la Banca Comerciala Romana, valoarea contractului fiind de 140 milioane euro, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti. "SIF Oltenia SA informează investitorii…

- Adunarea Generala a Actionarilor societatii Electrocentrale Constanta SA, intrunita in sedinta ordinara la sediul Ministerului Energiei, in data de 29.06.2018, a luat unele decizii importante. In prezenta actionarilor, reprezentand 100 din capitalul social al societatii si cu vot "pentruldquo;, reprezentand…

- Tranzactiile cu produse derivate ar putea reveni la bursa de la Bucuresti in contextul in care conducerea operatorului pietei de capital spera ca in 2020 Contrapartea Centrala, institutie fara de care tranzactiile cu instrumente derivate nu sunt posibile, sa devina functionala.

- Consiliul de administratie al ARGUS S.A. Constanta, in temeiul art.111 si art.113 din Legea nr. 31 1990, republicata si modificata, ale Legii nr.24 2017, Regulamentelor A.S.F. si dispozitiilor Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv Adunarea Generala Extraordinara…

- Romgaz, una din cele mai profitabile companii de stat, a anuntat vineri ca Adrian Constantin Volintiru este noul director general al companiei, cu un mandat de patru luni. Acesta este fost șef al AVAS, dar și fost director al Vulcan SA. ”Consiliul de Administratie al SNGN Romgaz, prin Hotararea nr.…

- "Consiliul de Administratie al SNGN Romgaz, prin Hotararea nr. 29/14.06.2018, in baza art. 642 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, numeste pe Volintiru Adrian Constantin in functia de director general al SNGN Romgaz SA, pe o perioada de patru luni", arata un comunicat transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…