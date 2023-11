O nouă înșelătorie pe e-mail. Răufăcătorii se folosesc de imaginea EMAG! Raufacatorii incearca noi tactici de a fura datele constant, dar in perioada cu black friday, tentativele de frauda parca se inmulțesc. De data aceasta, o noua incercare din partea raufacatorilor se folosesc de imagina eMAG. Utilizatorii de e-mail pot primit urmatorul mesaj: „Plata dvs. a fost anulata, Va rugam sa faceți click aici și sa [...] Articolul O noua inșelatorie pe e-mail. Raufacatorii se folosesc de imaginea EMAG! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

