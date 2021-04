Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica e pe minus dupa „turneul de sub Feleac”. Handbalistii alb-violeti au inregistrat un nou esec la Cluj, de aceasta data cu a treia clasata Dobrogea Sud Constanta. Trupa de la malul marii s-a impus intr-o maniera clara, scor 24-18, dupa ce la pauza conducea cu 13-7. Echipa pregatita de…

- SCM Politehnica a fost invinsa in etapa a 22-a a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au fost invinsi de CSM Bucuresti, scor 22-25, la capatul unui duel care ar fi putut avea un final usor diferit. Formatia pregatita de Vlad Caba a continuat jocurile in „bula” de la Cluj si a evoluat azi in Sala…

- Handbaliștii juniori 1ai CSM Focșani 2007 au participat, de vineri, 2 aprilie, pana duminica, 4 aprilie, la turneul tur al Seriei Valoare 2 a Campionatului Național care va avut loc in Sala Polivaenta. Voi repeta ceea ce am spus și cu alta ocazie: echipa focșaneana a de juniori 1 este alcatuita, cu…

- CSM 2007 a caștigat doua dintre cele trei partide din turneul de la Polivalenta Handbaliștii juniori 2 ai CSM Focșani 2007 s-au calificat in Grupa Valoare a Campionatului Național dupa ce s-au clasat pe locul 2 al Grupei Geografice A. Turneul retur al Grupei Geografice a avut loc la Focșani,…

- Doua clase a VIII-a din cadrul Școlii Generale nr. 10 „Duiliu Zamfirescu‟ Focșani vor invața, timp de doua saptamani, de acasa, și asta pentru ca patru elevi au fost confirmați pozitiv la infecția cu SARS-CoV-2. „Astazi au fost confirmate doua persoane de la o clasa a VIII-a D. Conform metodologiei…

- Mai mulți focșaneni ii transmit viceprimarului PNL Ana Maria Dimitriu sa vada mai intai distrugerile provocate de unele persoane care locuiesc pe strada Tisa, in locuințele modulare de la Crucea Roșie, și apoi sa le planga, demagogic, de mila. „Domnișoara viceprimar, va rog sa va mutați doua, trei zile…

- Turneul are loc in perioada 12-14 februarie Returul Campionatului Național al Diviziei A la tenis de masa, ediția 2020-2021 va avea loc la Bistrița, in perioada 12-14 februarie. CSM Focșani 2007, care evolueaza in seria a 2-a, din care mai fac parte CSA Steaua București, CS Politehnica Cluj Napoca,…