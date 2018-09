Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair va anula miercuri 150 dintre cele 400 de curse aeriene din si spre Germania, din cauza grevei comune a pilotilor si insotitorilor de bord, a anuntat directorul de marketing al companiei aeriene low-cost, Kenny Jacobs. Miscarea de proteste este organizata de sindicatul pilotilor germani…

- Prima greva comuna a pilotilor si insotitorilor de bord ai Ryanair din Germania va provoca miercuri dificultati companiei aeriene low-cost, a afirmat marti Markus Wahl, purtator de cuvant al sindicatului pilotilor germani Vereinigung Cockpit (VC), transmite Reuters. Astfel, Ryanair va anula miercuri…

- Greva de 24 de ore a pilotilor companiei aeriene Ryanair, care are loc vineri, care a afectat o serie de zboruri ce pleaca si vin inspre Romania. Peste 400 de zboruri au fost suspendate vineri in Europa, din cauza grevei pilotilor Ryanair din Germania, Suedia, Irlanda, Belgia si Olanda, afectand peste…

- Greva de 24 de ore a pilotilor Ryanair este in desfasurare in Europa, fiind afectati aproximativ 55.000 de pasageri in cea mai severa miscare de protest din istoria de 33 de ani a companiei irlandeze low-cost, transmit Deutsche Welle, DPA si Reuters. Vineri sunt anulate aproape 400 de zboruri ale Ryanair,…

- Ryanair va anula vineri un zbor din sase, dupa ce pilotii din Germania si Olanda au anuntat ca se vor alatura grevei de 24 de ore planificata in Irlanda, Suedia si Belgia, in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, transmit DPA si Reuters. Deja operatorul aerian irlandez anulase 146 de curse…

