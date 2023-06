Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa sistemul alambicat de desfasurare a competitiei in acest an, Federatia Romana de Rugby vine probabil cu o noua premiera: o echipa care nu a evoluat in prima parte a campionatului intra direct in competitie. Nou-infiintata Rapid Bucuresti, formatie care nici la momentul redactarii articolului…

- Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a castigat marti, in deplasare, medalia de bronz a Ligii Nationale, dupa ce a invins Rapid Bucuresti, scor 82-78 (41-39), in al cincilea meci din finala mica a stagiunii, potrivit news.ro.Principalii marcatori ai partidei au fost Stone 23 puncte, Kariniauskas…

- SCM USV Timisoara a surclasat-o pe CS Universitatea ELBI Cluj cu scorul de 55-20, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a opta a Grupei 1 a Ligii Nationale de rugby. CITESTE SI Romania a disputat doua amicale cu Ungaria inaintea debutului in Golden League la volei masculin: In primul…

- Week-end plin de evenimente pentru iubitorii sportului cu balonul oval. Regalul rugbistic debuteaza vineri, 28 aprilie, cu derby-ul Grupei 1 din Liga Nationala, dintre CSA Steaua Bucuresti si SCM USV Timisoara, care, alaturi de Politehnica Iasi din Grupa a II-a, sunt singurele echipe neinvinse din acest…

- Cel mai tare meci al rundei in grupa I a Ligii Naționale de rugby, s-a disputat la finele saptamanii trecute la Timișoara, acolo unde banațenii au primit vizita campioanei Romaniei, CSM Știința Baia Mare. Prima repriza a fost una echilibrata, cele doua echipe incercand sa gaseasca breșe in apararea…

- Prim-divizionara de rugby SCM USV Timisoara a invins cu 47-10 (21-10) Universitatea Cluj in etapa a treia a Ligii Nationale. A fost un meci dominat de banateni, care s-au distantat categoric pe final. Simionescu a deschis rapid scorul printr-un eseu spectaculos, transformat de Alin Conache (7-0), iar…

- SCM USV Timisoara a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 22-3, sambata, pe teren propriu, in in prima etapa a Ligii Nationale de Rugby, potrivit Agerpres.Banatenii au marcat trei eseuri in acest meci. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- SCM USV Timisoara a inceput cu o victorie noua stagiune de rugby. „Leii” au castigat clar jocul din Ronat cu Dinamo Bucuresti, scor 22-3. Desi e 1 aprilie si formatul Ligii Nationale pare o gluma (proasta), rugbistii banateni si-au facut treaba in primul meci oficial al noului sezon. Intre timp s-a…