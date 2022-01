Stiri pe aceeasi tema

- Stada Romania, unul dintre cele mai mari grupuri germane din industria farma, cu afaceri anuale de 3 mld. euro, au decis sa investeasca 48,3 milioane de euro intr-o fabrica de medicamente in Romania, in orasul Turda, judetul Cluj.

Investitia va crea 375 de locuri de munca. Fabrica are termen de finalizare toamna anului 2024 și va fi construita in parcul industrial Aries din Turda. Stada Romania este unul dintre cele mai mari grupuri germane din industria farma, cu afaceri anuale de peste 3 miliarde de euro. „Am ales Turda…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca una dintre prioritatile sale in anul 2022 va fi realizarea unui parking cu 863 de locuri, in valoare de 51 de milioane de lei. "Printre prioritatile anului 2022 se afla parkingul de la aeroport, cunoscuta formula…

- Un producator de imbracaminte sportiva investește intr-o noua fabrica, la Aiud. Va crea aproximativ 100 de locuri de munca Producatorul de imbracaminte sportiva Sportswear of Tomorrow investește 500.000 de euro la Aiud, intr- noua fabrica de textile. Se vor crea astfel aproximativ 100 de locuri de munca,…

- O investiție de 18 milioane de euro care se va lasa cu 500 de noi locuri de munca este mana cereasca pentru Reșița, municipiul banațean confruntandu-se cu o rata a șomajului din pacate ridicata.

- Este vorba despre EMZ – Hanauer GmbH, iar construcția fabricii de la Reșița va incepe in martie, anul viitor, in vreme ce producția efectiva este planificata pentru toamna aceluiași an.Noua filiala va angaja pana la 500 de oameni in etapa finala. Investiția de la Reșița, estimata la 4,5 milioane de…