- Un al treilea suvoi de lava provenita in urma eruptiilor vulcanului Kilauea de pe Insula Mare din Hawaii a ajuns, joi, in apele Oceanului Pacific in timp ce elicopterele apartinand Corpului Puscasilor Marini (U.S. Marine Corps) au fost dispuse in apropiere, pregatite pentru sa evacueze o comunitate…

- Lava incandescenta provenita in urma eruptiilor vulcanului Kilauea de pe Insula Mare din Hawaii a avansat luni in zona unei uzine geotermale determinand inchiderea instalatiilor pentru prevenirea eliberarii accidentale in atmosfera a gazelor toxice, informeaza marti Reuters. Angajatii…

- Locuitorii din zona vulcanului Kilauea din Hawaii se confrunta cu un nou pericol cu potential letal reprezentat de norii de gaze toxice, vapori acizi si particule de sticla vulcanica ce s-au ridicat in atmosfera dupa ce suvoaiele de lava au ajuns duminica in apele Oceanului Pacific, informeaza agentiile…

- O eruptie exploziva a zguduit joi vulcanul Kilauea din Hawaii trimitand o coloana de cenusa la peste 9.000 de metri in atmosfera, potrivit autoritatilor, informeaza Reuters. Localnicii de pe Insula Mare au fost avertizati sa se adaposteasca intrucat coloana de cenusa se va raspandi pe o suprafata semnificativa.…

- O erupție exploziva a vulcanului Kilauea din Hawaii a produs un nor de praf de cenușa care s-a s-a ridicat in aer la peste 6 kilometri inalțime, relateaza Reuters, citand Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite.

- Autoritatile din Hawaii au avertizat locuitorii de pe insula sa ramana in case, dupa ce un nor urias de cenusa s-a ridicat la aproximativ 3657 de metri deasupra vulcanului Kilauea, declansand o alerta rosie pentru aviatie, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters.

- Un urias nor de cenusa vulcanica s-a format marti deasupra vulcanului Kilauea din Hawaii, determinand autoritatile locale sa emita o alerta rosie pentru industria aviatica, in virtutea probabilitatii ridicate de eruptie. Acest nivel de alerta "inseamna pericol imediat pentru sanatate, asadar luati masuri…

- Cel putin 30 de locuinte au fost distruse complet si alte cateva zeci sunt amenintate de raurile de lava aduse la suprafata de vulcanul Kilauea, cel mai activ vulcan din arhipelagul Hawaii, intrat inca de joi in faza eruptiva, conform reprezentantilor protectiei civile din acest teritoriu american,…