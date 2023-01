N.D. Pe Valea Prahovei, la Comarnic, se va menține, la inceput de an, tradiția botezului animalelor. Astfel, in acest oraș se va organiza, de Boboteaza, respectiv maine, pe data de 6 ianuarie a.c., o noua ediție a Festivalului Ecvestru „Botezul Cailor”, tradiție veche de peste 100 de ani, reinviata la Comarnic in 2019, dupa sarbatorirea Centenarului Marii Uniri. Manifestarea este organizata de Asociația Crescatorilor de Animale Comarnic in parteneriat cu Primaria Comarnic. Inscrierile in competiție, in ziua manifestarii, incep la ora 8.30 și se vor incheia la ora 10.00, dupa care va incepe prima…